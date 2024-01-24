Кардиолог Бокерия рассказала, как снизить уровень гормона стресса в крови

Кардиолог Ольга Бокерия рассказала, как снизить уровень гормона стресса в крови. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, прикосновения благотворно влияют на организм и способствуют снижению уровня кортизола в крови, стимулируя выброс окситоцина.

«Женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнера, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации», — поделилась Бокерия.

Она добавила, что значимого эффекта от объятий можно добиться, если они длятся 5-10 минут ежедневно.

До этого кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев рассказал «Газете.Ru», что расстройства желудка могут вызывать симптомы, похожие на признаки инфаркта, а также приводить к нарушениям сердечного ритма.

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