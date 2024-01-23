Ученые обнаружили самый большой в мире глубоководный риф

Группа океанографов нанесла на карту крупнейший глубоководный коралловый риф, расположенный у Атлантического побережья США, передает проект «Сноб» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Geomatics. Отмечается, что полипы, водоросли и другие организмы удалось обнаружить на площади более 25 тысяч квадратных километров.

Ученые сообщили, что риф растянулся на 500 километров вдоль штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина. Ширина его в некоторых местах превышает 100 километров. Глубина залегания варьируется от 200 метров до одного километра.

Исследователи отмечают, что о существовании рифа стало известно еще в 1960-х годах, однако только сейчас удалось определить его размеры. Один из авторов статьи Дерек Сауэрс заявил, что на карту нанесено менее 25% дна мирового океана, поэтому в будущем возможно открытие более обширных глубоководных рифов.

В 2023 году морские биологи из Университета Эссекса с помощью субмарины Alvin обнаружили глубоководные коралловые рифы в первозданном виде в ранее неисследованной части морского заповедника Галапагосских островов.

Находка скрывалась от ученых на глубине 600 метров. Представшая перед ними коралловая колония вселила надежду в биологов, что рифы могут процветать в такое тяжелое время, как сейчас, когда Мировой океан предельно загрязнен, а повышенная температура морской воды продолжает бить рекорды.

Ранее необитаемый остров в Шотландии выставили на продажу за $190 тысяч.