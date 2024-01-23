Медики выяснили, как массаж шеи может помочь остановить боль при мигрени

Исследование, проведенное специалистами из Мюнхенского технического университета в Германии, показало, что у страдающих от головных болей напряжения или мигрени людей также были воспаленные, напряженные мышцы шеи. Предполагается, что именно это воспаление является причиной головной боли. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Journal of Headache and Pain.

Предыдущие исследования также выявили связь между ригидностью шеи и головной болью, но они основывались на описаниях пациентов или оценке физиотерапевтов, а не на объективном измерении того, что происходит в мышцах шеи. В этой работе ученые использовали новый тип МРТ-сканирования под названием T2 mapping, который способен показывать напряжение и скопление жидкости (маркер воспаления) в мышцах шеи.

В исследовании приняли участие 50 человек (28 человек, страдающих головной болью напряжения или мигренью, и 22 здоровых человека). Участники вели дневник головной боли в течение 30 дней, прежде чем им сделали Т2-картирование. Исследование показало, что мышцам шеи требуется немного больше времени для расслабления у людей с головной болью и мигренью из-за более высокого уровня жидкости в этих мышцах.

Авторы отметили, что результаты могут привести к появлению новых безлекарственных способов лечения головных болей, таких как массаж.

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