Обнаружена связь между мужской фертильностью и воспалительными заболеваниями суставов

Исследователи из университетской больницы Ставангера в Норвегии обнаружили, что мужчины с воспалительными заболеваниями суставов реже остаются бездетными, чем их здоровые сверстники. Результаты опубликованы в Annals of the Rheumatic Diseases (ARD).

В исследовании приняли участие 10 865 норвежских мужчин, среди которых 37% страдали ревматоидным артритом, 33% — псориатическим артритом, а 30% — спондилоартритом. Также в научную работу были включены данные 54 325 здоровых добровольцев.

В период с 1967 по август 2021 года у общего числа испытуемых родилось 111 246 детей. Средний возраст отцовства при появлении первого ребенка составил 27 лет у мужчин с воспалительными заболеваниями суставов и 28 лет у здоровых испытуемых.

Наличие детей и бездетность были разделены на три временных периода, отражающих основные изменения в медикаментозном лечении воспалительных заболеваний суставов — 1967-1985 годы (до появления противовоспалительного препарата метотрексата), 1986-1999 годы (широкое применение метотрексата) и 2000-2021 годы (появление и применение генно-инженерных биологических препаратов).

Выяснилось, что в среднем у одного мужчины с каким-либо воспалительным заболеванием суставов (принявшего участие в исследовании) было 1,8 детей. Среди здоровых добровольцев этот показатель составлял 1,7. Также результаты показали, что у 27% участников без артрита не было детей. Среди испытуемых с с воспалительными заболеваниями суставов было меньше бездетных мужчин (21%).

Разница в количестве детей (и их отсутствии) между двумя группами наблюдалась во всех возрастных группах, за исключением лиц в возрасте 19 лет и младше. Эти различия сохранялись на протяжении всех трех временных периодов.

Ученые уточнили, что нельзя сделать однозначных выводов о причине таких результатов. Тем не менее исследователи отметили, что воспалительные заболевания суставов не могут быть причиной снижения мужской фертильности. При наличии проблем с репродуктивным здоровьем для постановки конкретного диагноза рекомендуется проконсультироваться с врачом в индивидуальном порядке.

Ранее было установлено, как микробиота спермы влияет на фертильность мужчин.