Ученые выяснили нюансы умственного развития детей в многодетных семьях

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили нюансы умственного развития детей в многодетных семьях. Они пришли к выводу, что наличие большого количества сестер и братьев может иметь как положительные, так и отрицательные эффекты для когнитивных и социальных способностей человека. Исследование опубликовано в научном журнале American Sociological Review (ASR).

Согласно предыдущим изысканиям, детям из больших семей бывает трудно добиться высот в учебе из-за нехватки ресурсов их родителей. Взрослым приходится распределять свое время, внимание и деньги между отпрысками. Однако некоторые специалисты полагают, что сложности обусловлены не размером семьи, а ценностями и стилями воспитания.

В новой научной работе использовались данные Национального продольного исследования людей, проведенного в 1979 году. Анализ сосредоточили на 9479 детях, что позволило изучить динамику их семей с течением времени.

Ученых интересовали два гласных параметра — умственное развитие и социальное поведение. Исследование показало, что когнитивные способности детей зависят от количества ресурсов, которые могут дать им их родители. То есть чем больше у ребенка сестер и братьев, тем меньше он получает возможностей для интеллектуального совершенствования. Особенно сильно это сказывается на первых и вторых детях в семьях.

В то же время присутствие сестер и братьев, особенно старших, улучшает социальное поведение детей и помогает приобретать навыки общения. Но выгоду от этого, как правило, получают младшие дети, тогда как на старших положительный эффект не распространяется.

Ранее ученые выяснили, что детская забывчивость может указывать на редкое заболевание.