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В NASA удалось открыть контейнер с пылью, добытой на астероиде

Сотрудники NASA открыли контейнер с добытой на астероиде Бенну пылью

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NASA/Goddard/University of Arizona

Сотрудникам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) удалось вскрыть контейнер с пылью, полученной на астероиде Бенну. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Ученые Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне заявили, что им, наконец, удалось открыть контейнер с астероидной пылью спустя четыре месяца после того, как он приземлился на парашюте в пустыне в штате Юта.

Речь идет о породах с астероида Бенну, полученного в 2020 году результате миссии американской автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx. Большая часть образцов горных пород, собранных миссией OSIRIS-REx, была извлечена вскоре после приземления контейнера в сентябре. Однако часть материала осталась внутри головки пробоотборника, доступ к которому оказался затруднен.

После нескольких месяцев упорных усилий ученым удалось отвинтить два последних застрявших крепления. В результате этого был получен доступ к материалу, являвшемуся одним из самых древних в Солнечной системе. Это позволит лучше понять процесс образования планет и астероидов

Ранее NASA заявило о возвращении на Землю капсулы с грунтом с астероида Бенну.

Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.

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