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Российскую орбитальную станцию планируется оборудовать суперкомпьютером

Конструктор Кожевников заявил, что на РОС будет суперкомпьютер

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«Роскосмос»

По словам главного конструктора Российской орбитальной станции (РОС) Владимира Кожевникова, в будущем на станции может быть установлен суперкомпьютер для обработки данных, полученных со спутниковых группировок. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что это позволит повысить эффективность работы орбитальных группировок и увеличить объем полезной информации. Кроме того, суперкомпьютер сможет предоставлять свои вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников. Однако для реализации этой идеи необходимо развитие технологий лазерной связи и квантовой передачи данных.

Ранее была озвучена идея создания Россией собственной орбитальной станции. Стоимость проекта оценивается в 609 млрд рублей до 2032 года, из которых 150 млрд планируется потратить в первые три года. Срок запуска первого модуля планируется на конец 2027 года, а узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028–2030 годов. Проект открыт для международного сотрудничества, странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в его реализации.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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