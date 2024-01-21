Названы лучшие тренировки для защиты сердца, которые не требуют много времени

Комбинированные кардио- и силовые тренировки наиболее эффективно защищают от сердечно-сосудистых заболеваний: половину кардиотренировки можно заменить силовыми упражнениями, получив ту же пользу. Это показало исследование, опубликованное в European Heart Journal (EHJ).

В эксперименте приняли участие 406 человек с избыточным весом или ожирением и гипертонией в возрасте от 35 до 70 лет. Одна группа участников выполняла аэробные упражнения, вторая — силовые, третья сочетала их, а четвертая жила как обычно. Тренировки проходили под контролем тренера в течение часа три раза в неделю. Программа тренировок была индивидуальной и зависела от физической подготовки участника, его здоровья и скорости прогресса.

Через год процент жира в организме снизился у всех тренировавшихся участников. При этом каждый процент жира, от которого удалось избавиться пациентам, был связан со снижением риска болезней сердца на 3%, повышенного холестерина — на 4%, метаболического синдрома — на 8%.

Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем оценивали по показателю максимального потребления кислорода, а мышечную силу — по максимальной силе жима ногами. Группа комбинированных упражнений улучшила как аэробную выносливость, так и силу. Силовые тренировки с отягощениями не принесли значимой пользы для здоровья сердца, — наиболее эффективными были комбинированные тренировки. Выводы означают, что с точки зрения здоровья сердца половину кардиотренировки можно заменить силовыми упражнениями, получив ту же пользу для сердца.

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