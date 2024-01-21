В небе над Берлином сгорел астероид

В небе над Берлином сгорел небольшой астероид. Об этом пишет издание Bild am Sonntag.

Сообщается, что шлейф от горящего небесного тела было можно видеть не только над немецкой столицей, но и в Лейпциге и в Праге. Предполагается, что астероид упал в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург.

До этого астроном Железнов предрек «игру в боулинг» астероида Апофис с земными спутниками.

«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. <...> Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует», — сообщил ученый.

По прогнозу Железнова, потенциально опасный астероид все же «зацепит» орбиту спутников, однако вывести из строя он сможет «максимум какой-то один» космический аппарат, что не грозит заметными последствиями для планеты и ее обитателей.

Ранее физики выяснили, можно ли защитить Землю от астероидов ядерным оружием.