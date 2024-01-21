Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В небе над Берлином сгорел астероид

Bild am Sonntag: в небе над Берлином взорвался астероид

В небе над Берлином сгорел небольшой астероид. Об этом пишет издание Bild am Sonntag.

Сообщается, что шлейф от горящего небесного тела было можно видеть не только над немецкой столицей, но и в Лейпциге и в Праге. Предполагается, что астероид упал в общине Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург.

До этого астроном Железнов предрек «игру в боулинг» астероида Апофис с земными спутниками.

«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. <...> Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует», — сообщил ученый.

По прогнозу Железнова, потенциально опасный астероид все же «зацепит» орбиту спутников, однако вывести из строя он сможет «максимум какой-то один» космический аппарат, что не грозит заметными последствиями для планеты и ее обитателей.

Ранее физики выяснили, можно ли защитить Землю от астероидов ядерным оружием.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами