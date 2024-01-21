Найден новый фактор риска аллергии

Воздействие ртути может увеличить риск аллергических заболеваний у ребенка. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали данные полутора тысяч корейских школьников в возрасте от шести до 11 лет. Уровни ртути в моче были значительно выше у пациентов с более высокими уровнями креатинина и котинина в моче. Первый показатель может быть связан с обезвоживанием, разрушением мышц и нарушениями работы почек, однако требуются дополнительные исследования, чтобы изучить природу связи между ним и уровнем ртути. Более высокий уровень котинина означает, что дети подвергались воздействию табачного дыма.

Кроме того, более высокий уровень ртути был связан с наличием атопического дерматита, аллергического ринита (воспаление слизистой оболочки носа) и астмы. При этом у мальчиков более высокие уровни ртути были связаны с наличием нескольких аллергических заболеваний одновременно.

Ученые отметили, что они не изучали природу связи между ртутью и аллергией, а также их выводы не доказывают наличие причинно-следственной связи.

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