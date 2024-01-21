проект

>

Найден новый фактор риска аллергии

Sci Rep: воздействие ртути повышает риск нескольких типов аллергии у детей

close
100%
Shutterstock

Воздействие ртути может увеличить риск аллергических заболеваний у ребенка. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали данные полутора тысяч корейских школьников в возрасте от шести до 11 лет. Уровни ртути в моче были значительно выше у пациентов с более высокими уровнями креатинина и котинина в моче. Первый показатель может быть связан с обезвоживанием, разрушением мышц и нарушениями работы почек, однако требуются дополнительные исследования, чтобы изучить природу связи между ним и уровнем ртути. Более высокий уровень котинина означает, что дети подвергались воздействию табачного дыма.

Кроме того, более высокий уровень ртути был связан с наличием атопического дерматита, аллергического ринита (воспаление слизистой оболочки носа) и астмы. При этом у мальчиков более высокие уровни ртути были связаны с наличием нескольких аллергических заболеваний одновременно.

Ученые отметили, что они не изучали природу связи между ртутью и аллергией, а также их выводы не доказывают наличие причинно-следственной связи.

Ранее врач рассказала, как лечить холодовую аллергию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами