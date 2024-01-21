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Большинству мужчин не нужно проверять простату пальцами для исключения рака

EurUrolOncol: проверка простаты пальцами не позволяет выявить рак

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Ректальное исследование при скрининге рака простаты не имеет преимуществ перед анализом крови на ПСА. Это показало исследование, опубликованное в журнале European Urology Oncology.

Обычные методы скрининга рака простаты включают пальцевое ректальное исследование и анализ на простатспецифический антиген (ПСА), повышенный уровень которого может указывать на рак простаты. Однако многие мужчины не проходят ректальный скрининг.

В новом исследовании ученые объединили и проанализировали данные восьми исследований, в которых приняли участие в общей сложности 85 738 мужчин. Результаты показывают, что ректальное исследование не помогает выявить больше случаев рака, — ни отдельно, ни в сочетании с анализом на ПСА. Ученые считают, что необходимо рассмотреть возможность исключения ректального исследования из скрининга на рак простаты.

«Достоверность ректального исследования при выявлении рака простаты не особенно впечатляет, что позволяет предположить, что нет необходимости проводить это обследование регулярно в рамках скрининга при отсутствии клинических симптомов и признаков», — заключили авторы.

Ранее ученые нашли способ повысить эффективность скрининга рака поджелудочной в 3,5 раза.

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