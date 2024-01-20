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Российские студенты разработали аналог AirTag

Российские студенты создали устройство для отслеживания потерянных предметов

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Depositphotos

Студенты в России разработали аналог гаджета AirTag для отслеживания потерянных предметов. Об этом агентство «Прайм» сообщило в своем Telegram-канале.

Разработка получилась в виде GPS-наклейки с трекером отслеживания, уточнили журналисты.

По их словам, потерянная вещь отображается на карте в мобильном приложении, процесс сопровождается звуковым сигналом. С помощью устройства также можно присматривать за детьми и пенсионерами.

Другое изобретение российских ученых может серьезно повлиять на ежедневный рацион питания человека, а именно на его качество. Специалисты из Российского биотехнологического университета изобрели новый способ изготовления муки из соевого шрота. Такая мука полезна для здоровья – она снижает уровень холестерина, улучшает обмен веществ, содержит много белка, клетчатки, железа, марганца и калия.

Как объяснил автор изобретения, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий РОСБИОТЕХ Роман Кандроков, соевые белки усваиваются на 70%, при этом соя также богата другими полезными веществами.

Ранее в России разработали сверхточную сварку стекла с металлом.

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