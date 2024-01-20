Эксперт назвал эффективные методики лечения сколиоза

Лечение сколиоза у детей с помощью жестких корсетов и упражнений по методикам SEAS и Шрот позволяет уменьшить степень скрученности позвонков. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер, реабилитолог студии «Анатомия» Евгений Бабыдов.

«Основная цель лечения сколиотической болезни у детей — остановить прогрессирование скручивания позвонков, чтобы избежать проведения операции. При первой-второй степени обычно достаточно только упражнений. При более выраженном сколиозе показано ношение жесткого корсета, изготовленного индивидуально под ребенка. Цель ношения корсета — сместить позвонки к центральной линии позвоночника и уменьшить их поворот, улучшить физиологические изгибы. Согласно исследованиям, сочетание корсета и тренировок позволяет достичь лучших результатов, чем ношение корсета без упражнений», — рассказал Бабыдов.

Рекомендации по консервативному лечению сколиоза были разработаны международным обществом SOSORT. Согласно им, научно доказанными методиками работы со сколиозом являются SEAS и Шрот.

«Основная идея методики SEAS — активная коррекция положения позвоночника в трех плоскостях самим пациентом. В методике Шрот тоже используется коррекция положения тела за счет мышц, но еще пациенту нужно выполнять особые дыхательные упражнения», — пояснил тренер.

При лечении сколиотической болезни требуется довольно часто проводить рентгенологическое обследование и постоянно наблюдаться у врача. Но и затем, когда прогрессирование остановлено, пациент должен регулярно тренироваться и показываться врачу, — фактически всю жизнь, объяснил тренер.

«У взрослых, когда уже пройден период бурного роста, исправить характерные для сколиотической болезни костные деформации в большинстве случаев невозможно. Однако можно достичь выраженной косметической коррекции, уменьшить боль, вернуть пациента к тренировкам. При первой степени сколиоза достаточно общеразвивающих симметричных упражнений, которые позволяют приблизить тело к анатомичной нейтрали. В некоторых случаях может быть показана операция», — объяснил тренер.

Ранее реабилитолог Бабыдов объяснил, почему сколиоз — это не искривление позвоночника.