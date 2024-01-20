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Найден простой способ улучшить мелкую моторику

Neurobiol Learn Mem: занятия на велотренажере могут улучшить мелкую моторику

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Физические упражнения улучшают обучение мелкомоторным навыкам, что может быть полезно для музыкантов, хирургов и геймеров, — всех, кто хочет улучшить свою мелкую моторику. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Learning and Memory.

В эксперименте приняли участие 67 испытуемых. Чтобы обеспечить однородность данных, в исследование приняли добровольцев только мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, у которых не было физических или умственных нарушений. Также были исключены профессиональные музыканты и геймеры из-за их опыта в отработке двигательных навыков.

Участники либо отдыхали, либо 20 минут тренировались с умеренной интенсивностью на велотренажере. После этого мужчинам было предложено задание на мелкую моторику в форме простой компьютерной игры. Затем они либо снова тренировались, либо отдыхали. Таким образом, одна группа отдыхала до и после задачи, вторая которая тренировалась до и после. Третья группа тренировалась до задачи, а вторая — после.

Через семь дней участникам снова предложили игру для тренировки мелкой моторики. Некоторые улучшения навыков были у всех участников, тренировавшихся на велотренажере. Но лучше всего справились те, кто в первой части эксперимента тренировались и до, и после задачи.

Новые знания могут внести важный вклад в реабилитацию пациентов после аварий. Сейчас физические и когнитивные тренировки проводят в разные дни. Новое исследование показало, что может быть полезно совместить их, чтобы повысить эффективность реабилитации.

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