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Найден способ снизить риск болезней сердца при диабете на 40%

Diabetologia: временная ремиссия диабета снижает риск болезней сердца на 40%

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Даже временная ремиссия диабета при снижении веса связана с уменьшением рисков заболеваний сердца и почек на 33-40%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Diabetologia.

Ученые провели повторный анализ данных исследования Look AHEAD, проведенного в период с 2001 по 2016 год. В него включили более четырех тысяч людей с диабетом второго типа и избыточной массой тела. Средний возраст составил 59 лет.

Критериями ремиссии были возможность отказа от приема лекарств против диабета и уровень гликированного гемоглобина HbA1c ниже 48 ммоль/моль (6,5%). Этот показатель позволяет определить средний уровень сахара в последние несколько месяцев. Ремиссии смогли достичь 18% пациентов, однако спустя восемь лет ремиссия сохранялась у 3%. С наибольшей вероятностью она наблюдалась у участников с меньшей длительностью диабета, низким стартовым уровнем HbA1c и большой потерей веса.

Независимо от длительности ремиссии, частота развития хронической почечной недостаточности была на 33% ниже, а частота сердечно-сосудистых заболеваний — на 40% с поправкой на артериальное давление, жиры в крови, историю сердечно-сосудистых заболеваний и продолжительность диабета. При этом чем дольше длилась ремиссия — тем сильнее снижался риск.

Ранее ученые выяснили, что плавание в холодной воде и экстракт корицы помогают снизить уровень сахара.

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