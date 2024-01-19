Астрономы нашли в нашей галактике загадочную «сверхлегкую черную дыру»

Международная группа ученых из Германии, Италии, Австралии и других стран нашла странный объект в 40 тыс. световых лет от Земли. Загадочное тело оказалось тяжелее любой из известных нейтронных звезд, но легче самой маленькой открытой черной дыры. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Аномалию обнаружили с помощью радиотелескопа MeerKAT на Северном мысе в ЮАР. Она находится в пределах нашей галактики Млечный путь внутри плотной группы звезд, известной как шаровое скопление NGC 1851.

Неизвестный объект находится в одной системе с радиопульсаром PSR J0514-4002E, представляющим собой быстро вращающуюся нейтронную звезду.

По мнению астрономов, открытие может сыграть ключевую роль в раскрытии научной тайны, известной как «разрыв в массах черных дыр». Согласно расчетам, черная дыра образуется при коллапсе массивной звезды, если ее оставшаяся масса составляет не менее 2,2 массы нашего Солнца. Однако все известные науке черные дыры были как минимум в пять раз массивнее Солнца.

Другая гипотеза предполагает, что сверхплотный объект на орбите пульсара PSR J0514-4002E мог возникнуть при столкновении двух других нейтронных звезд.

Ученые намерены продолжить изучение аномалии и установить ее природу в ходе дальнейших наблюдений.

Ранее астрономы нашли самую старую и далекую от Земли черную дыру.