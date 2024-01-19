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Ученые обнаружили мышей, которые становятся каннибалами после спаривания

Australian Mammalogy: сумчатые мыши становятся каннибалами после сезона спаривания

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ZooKeys

Биологи из Технологического университета Квинсленда (Австралия) установили, что сумчатые мыши, проживающие в юго-западной и северной частях Австралии, начинают поедать своих сородичей, когда размножение становится опасным. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Australian Mammalogy.

Обычно эти мыши питаются различными насекомыми и пауками, иногда поедая мелких позвоночных, таких как птицы или ящерицы. Они известны своим самоубийственным размножением. Самки этого вида стремятся спариться с несколькими самцами во время очень короткого сезона изобилия пищи, а самцы не выдерживают создаваемой конкуренции и умирают от истощения.

По словам ученых, уровень гормона стресса кортизола повышается в период размножения. В то же время выброс тестостерона у самцов вызывает сбой в биологическом механизме, который снижает уровень кортизола. Это приводит к системной недостаточности органов и смерти, однако это происходит лишь после того, как самец оплодотворил большее количество самок.

После периода спаривания, когда наступает зима и еды становится мало, животные начинают поедать своих павших сородичей, чтобы выжить и выкормить потомство.

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