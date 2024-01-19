Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне

Astrobotic, производитель американского космического аппарата Peregrine, объявил о завершении миссии после неудачного полета на Луну из-за поломки. Как сообщила компания в социальной сети Х, телеметрия с аппарата была потеряна примерно в 15:50 по восточному времени.

Аппарат вошел в атмосферу Земли над Тихим океаном в 16:04 по восточному времени, но компания ожидает подтверждения от правительства. Peregrine был запущен на ракете-носителе Vulcan 8 января с планируемой посадкой на Луну 23 февраля для доставки научных инструментов НАСА и других грузов.

Но после проблем с двигательной установкой и утечкой топлива посадка была отменена, и компания приняла решение завершить миссию контролируемым вводом зонда в атмосферу Земли.

Peregrine был создан в рамках программы «Артемида» NASA по обеспечению возвращения США на Луну с помощью частных подрядчиков, а контракт на его создание оценивался в 108 миллионов долларов.

Но на поверхность Луны готовится совершить посадку первый японский лунный модуль.

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