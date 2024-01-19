Первый японский лунный модуль совершит посадку на поверхности Луны

Первый японский лунный модуль SLIM совершит посадку на поверхности Луны 20 января в 0.20 часов (18.20 19 января мск). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Если посадка пройдет успешно, Япония станет пятой страной, отправившей модуль на Луну.

Как ранее сообщило агентство, модуль SLIM, запущенный на ракете-носителе Н2А с космодрома Танэгасима в сентябре, 25 декабря был успешно выведен на лунную орбиту на высоте 600 километров. В течение пятницы 19 января модуль будет совершать маневр по снижению перигея орбиты до 15 километров.

«В субботу 20 января 0:00 часов (19 января в 18:00 МСК) модуль начнет спуск, в 0:20 (18:20 МСК) состоится прилунение. Если в эти временные рамки посадка не состоится, следующий шанс будет 16 февраля 2024 года», — указали в JAXA.

Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то теперь он должен будет опуститься в заданную точку с погрешностью не более 100 метров. По словам разработчиков, это означает конец эпохи, когда важен был сам факт прилунения, и начало новой - когда аппарат точно попадает в заданное место.

Вторая задача, стоявшая перед конструкторами, — уменьшение веса оборудования с сохранением точности его работы. Это чрезвычайно важно для развития дальнейших космических полетов, поскольку позволит перевозить большее количество необходимой техники.

SLIM высадит на поверхность Луны два аппарата: LEV1 и LEV2. LEV1 будет заниматься фотосъемкой, а также предстоит проверить его способность «прыгать» по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 – перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями.

Если посадка модуля пройдет успешно, а его миссии будут выполнены, данные экспедиции будут использованы при разработке американской лунной миссии Artemis 1 («Артемида-1»).

До этого вышла информация, что инженеры NASA предложили создать на Луне систему уголковых отражателей (ретрорефлекторов) для облегчения будущих посадок космических аппаратов на поверхность спутника. Инициатива получила название Lunar Retroreflector Array (LRA), или «Лунная сеть ретрорефлекторов».

Ранее у лунного модуля Peregrine произошла проблема в двигательной установке.

Ранее у лунного модуля Peregrine произошла проблема в двигательной установке.