Стало известно, почему в холодную погоду слезятся глаза

Американский офтальмолог Майкл Бруско из клиники Brusco Vision рассказал Daily Mail, что основной причиной слезоточивости глаз на холоде является обезвоживание их слизистых оболочек.

Врач объяснил, что синдром сухого глаза при воздействии холодного воздуха проявляется у многих людей. При выходе на улицу зимой холодный воздух обезвоживает слизистые оболочки глаз. Активность слезного аппарата, направленная на увлажнение, также снижается. В небольшом количестве слезная жидкость служит защитной оболочкой внешнего слоя глаза — роговицы. Слезная жидкость также препятствует попаданию на поверхность органов зрения грязи и пыли.

Испарение увлажняющей слезной пленки, вызванное сухим, холодным воздухом, запускает компенсационный механизм — слезовыделительный рефлекс. Сигналы, посылаемые мозгу нервами в задней части глаза, запускают выработку дополнительной жидкости. По этой причине возникает интенсивное слезотечение.

Другой причиной слезоточивости глаз на холоде может быть использование декоративной косметики, кремов и других увлажняющих средств для кожи вокруг глаз. Они могут закупоривать мейбомиевые сальные железы на краях век и провоцировать раздражение. Также доктор Бруско отметил, что у людей, которые весь день работают за компьютером, слезная пленка на поверхности глаз становится тоньше. Это делает глаза более чувствительными к воздействию сухого, холодного воздуха.

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