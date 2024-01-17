Запуск Crew Dragon перенесен на сутки вперед

Американская аэрокосмическая компания SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с коммерческой миссией на борту на сутки вперед. Об этом сообщает пресс-служба компании в социальной сети X.

«Запуск миссии Ax-3 теперь намечен на четверг, 18 января», — говорится в публикации.

Отмечается, что запуск осуществляется в рамках третьей миссии компании Axiom Space. В числе участников космической экспедиции — бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа из США, пилот Вальтер Вилладеи из Италии, специалист миссии Маркус Вандт из Швеции и Альпер Гезеравджы, который должен стать первым астронавтом в истории Турции.

Согласно информации компании, дополнительное время выделяется командам в целях проведения предполетных проверок и допанализа данных.

Накануне Нового года SpaceX отправила в космос экспериментальный беспилотный космоплан X-37B вооруженных сил США с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Ранее корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым подняло из воды судно SpaceX.