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Запуск Crew Dragon перенесен на сутки вперед

Запуск Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии к МКС перенесли на сутки

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SpaceX

Американская аэрокосмическая компания SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с коммерческой миссией на борту на сутки вперед. Об этом сообщает пресс-служба компании в социальной сети X.

«Запуск миссии Ax-3 теперь намечен на четверг, 18 января», — говорится в публикации.

Отмечается, что запуск осуществляется в рамках третьей миссии компании Axiom Space. В числе участников космической экспедиции — бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа из США, пилот Вальтер Вилладеи из Италии, специалист миссии Маркус Вандт из Швеции и Альпер Гезеравджы, который должен стать первым астронавтом в истории Турции.

Согласно информации компании, дополнительное время выделяется командам в целях проведения предполетных проверок и допанализа данных.

Накануне Нового года SpaceX отправила в космос экспериментальный беспилотный космоплан X-37B вооруженных сил США с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Ранее корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым подняло из воды судно SpaceX.

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