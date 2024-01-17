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Ученые выяснили, какой гормон улучшает работу мозга при физической активности

TJP: гормон дофамин заставляет мозг быстрее реагировать во время тренировок

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Christin Klose/dpa/Global Look Press

Японские ученые из Университета Тохоку и других научных учреждений раскрыли физиологический механизм положительного воздействия физических нагрузок на умственные способности человека. Исследование опубликовано в научном журнале The Journal of Physiology (TJP).

Согласно предыдущим изысканиям, даже одна не очень интенсивная тренировка может повысить способность человека решать когнитивные задачи и обострить его реакцию. Однако до недавнего времени было неясно, какими процессами обусловлен данный эффект.

В новом исследовании ученые сосредоточились на дофамине — важном гормоне, с которым связано ощущение счастья и удовлетворения. Известно, что физические нагрузки вызывают выброс дофамина в мозг. Специалисты предположили, что улучшение умственных способностей может быть связано с высвобождением этого нейромедиатора.

Команда провела два эксперимента. В первом участникам требовалось пройти интенсивную 40-минутную тренировку, а затем выполнить задание на скорость когнитивной реакции.

Во втором тесте участники подвергались электрической стимуляции мышц, которая имитировала физическую нагрузку. После этого добровольцы также выполнили задание на умственную реакцию.

Результаты показали, что полноценная физическая тренировка высвобождает дофамин и улучшает когнитивные способности человека, тогда как искусственное напряжение периферийных мышц не приводит к выбросу гормона и не помогает людям думать быстрее.

Ученые пришли к выводу, что дофамин связан не только с удовольствием и вознаграждением, но и играет решающую роль в когнитивных функциях, особенно в улучшении времени реакции.

Ранее исследователи доказали, что кофе повышает эффективность тренировок, стимулируя выбросы дофамина.

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