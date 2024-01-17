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Врач рассказал, может ли отказ от алкоголя полностью восстановить печень

The Conversation: две-три недели трезвости могут восстановить печень при гепатозе

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У людей с ожирением печени (жировым гепатозом) через две-три недели после полного отказа от алкоголя орган может восстановиться практически полностью. Об этом гепатолог Ашвин Дханда из Плимутского университета (Великобритания) рассказал The Conversation.

Специалист объяснил, что печень — самый большой внутренний орган в организме человека. Она необходима для сотен процессов в организме, включая расщепление токсинов, таких как алкоголь. По этой причине печень наиболее восприимчива к воздействию этилового спирта. Однако другие органы, включая мозг и сердце, также могут быть повреждены в результате длительного злоупотребления такими напитками.

Употребление алкоголя способствует ожирению печени и последующему воспалительному процессу. В ходе восстановления повреждений нормальные ткани замещаются рубцовыми — этот процесс называется фиброзом. По мере нарастания рубцовой ткани функция печени ухудшается, а при прогрессировании фиброза развивается цирроз. Обычно это заболевание не проявляются до последней стадии.

Тем не менее, отказ от алкоголя может поспособствовать остановке дегенерации органа. Дханда рассказал, что у людей с ожирением печени всего через две-три недели после полного отказа от алкоголя орган может полностью восстановиться. При воспалении печени и наличии небольших рубцов активная регенерация будет запущена в течение семи дней после отказа от спиртного. Прекращение употребления алкоголя на несколько месяцев позволит органу прийти в норму.

У людей с сильной алкогольной зависимостью, развивающимся циррозом печени и печеночной недостаточностью отказ от спиртных напитков на несколько лет может снизить вероятность обострения серьезных нарушений функций печени и летального исхода по этой причине. Тем не менее, прекращение употребления алкоголя не сможет полностью устранить уже нанесенный ущерб.

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