Ученые придумали, как обнаружить бессимптомную малярию

Исследователи Вашингтонского университета разработали новейшие инструменты, которые могут обнаруживать малейшие следы малярии у людей, которые заражены, но не имеют симптомов заболевания. Результаты были представлены в журнале The Lancet Microbe.

Малярия — острая инфекция, передающаяся через кровь, характеризующаяся периодическими лихорадочными приступами, чередующимися с периодами безлихорадочными, закономерность появления которых соответствует циклу развития возбудителя, с преимущественным поражением эритроцитов, анемией, увеличением печени и селезенки.

Выявление малярии у людей, у которых нет симптомов, важно для улучшения контроля над тропической болезнью в эндемичных районах. Для этого исследователи использовали сверхчувствительные инструменты молекулярной диагностики для тестирования взрослых в возрасте от 18 до 59 лет и детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Они проверили пятна засохшей крови на наличие рибосомальной РНК плазмодия, которая помогает вырабатывать белки паразитов, чтобы определить и классифицировать тип и плотность паразитов в течение одного месяца. Результаты показали, что около 60% участников были заражены. В будущем авторы планируют улучшить метод поиска носителей заболевания.

Ранее ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии.