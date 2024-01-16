Ученые объяснили, как правильно подобрать музыку для борьбы с зимней хандрой

Специалисты Винчестерского университета рассказали о том, что прослушивание музыки помогает облегчать зимнюю хандру, однако тип песен с терапевтическим эффектом будет зависеть от возраста. Об этом сообщает новостной портал The Conversation.

Установлено, что прослушивание музыки может уменьшить чувство тревоги и физиологические проявления стресса и, как утверждает нейропсихолог Дэниел Левитин, при прослушивании музыки в мозге создается такой же «нейрохимический коктейль», как и при оргазме. Однако эффект от произведений зависит от человека.

Так, музыка с быстрым темпом, написанная в мажорной манере, например, Led Zeppelin, вызывает чувство счастья, в то время как музыка с медленным темпом в минорной манере вызывает чувство грусти. Однако прослушивание такой музыки в грустном настроении дает ощущение эмоционального сопереживания, сродни общению с другом.

При этом возраст слушателя также может влиять на тип музыки, которые улучшают его плохое настроение. Так, молодым помогает грустная музыка, а более старшему поколению (старше 25 лет) наоборот больше помогают более веселые мелодии.

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