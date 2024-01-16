Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые объяснили, как правильно подобрать музыку для борьбы с зимней хандрой

The Conversation: грустная музыка помогает справиться с хандрой до 25 лет

close
100%
Depositphotos

Специалисты Винчестерского университета рассказали о том, что прослушивание музыки помогает облегчать зимнюю хандру, однако тип песен с терапевтическим эффектом будет зависеть от возраста. Об этом сообщает новостной портал The Conversation.

Установлено, что прослушивание музыки может уменьшить чувство тревоги и физиологические проявления стресса и, как утверждает нейропсихолог Дэниел Левитин, при прослушивании музыки в мозге создается такой же «нейрохимический коктейль», как и при оргазме. Однако эффект от произведений зависит от человека.

Так, музыка с быстрым темпом, написанная в мажорной манере, например, Led Zeppelin, вызывает чувство счастья, в то время как музыка с медленным темпом в минорной манере вызывает чувство грусти. Однако прослушивание такой музыки в грустном настроении дает ощущение эмоционального сопереживания, сродни общению с другом.

При этом возраст слушателя также может влиять на тип музыки, которые улучшают его плохое настроение. Так, молодым помогает грустная музыка, а более старшему поколению (старше 25 лет) наоборот больше помогают более веселые мелодии.

Ранее ученые установили, какие негативные последствия есть у удаленной работы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами