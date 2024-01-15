Названа неожиданная причина снижения мужской фертильности

По мнению репродуктолога Иппократиса Сарриса из Королевского колледжа Лондона, регулярное использование подогрева сиденья в автомобиле может негативно сказаться на мужской способности к продолжению рода. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснил, что для сохранения подвижности и оптимального количества сперматозоидов яички должны быть на несколько градусов холоднее, чем остальные части тела. Эффект нагревания при использования подогрева сиденья схож с горячей ванной — повышение температуры может повлиять на способность мужчины к продолжению рода и осложнить процесс зачатия для пар, планирующих рождение детей.

В число факторов риска снижения мужской фертильности также вошло частое ношение узких и облегающих велосипедных шорт, а также использование одеял с функцией подогрева и расположение ноутбука на коленях при работе с ним. Андролог Чанна Джаясена из Имперского колледжа Лондона отметил, что полностью отказываться от такой спортивной одежды, использования подогрева сиденья и электроодеял не имеет смысла. Только в случае длительного теплового и компрессионного воздействия качество спермы может снизиться.

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