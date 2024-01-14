Стало известно, как ограничение калорий защищает мозг от старения

Ограничение калорий повышает активность гена OXR1, защищающего мозг от связанных с возрастом изменений. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Известно, что ограничение калорий улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни, но механизм этого остается загадкой. В новом исследовании ученые провели эксперимент на 200 мухах. Их выращивали на двух разных диетах: либо с обычной калорийностью, либо с ограниченной.

Пять генов значительно влияли на продолжительность жизни в условиях ограничений в питании. Из них два имеют аналоги у человека. Среди них — OXR1, отсутствие которого у людей приводит к тяжелым неврологическим дефектам, несовместимым с жизнью. Как выяснили ученые, он регулирует работу комплекса белков, необходимых для переработки ненужных белков и липидов в клетках, в том числе в мозге. Вероятно, нарушение работы OXR1 и связанное с этим накопление отходов могут играть роль в развитии болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Авторы считают, что их работа объясняет, почему прерывистое голодание или ограничение калорий могут замедлить старение мозга. Следующий шаг — идентифицировать конкретные вещества, которые связаны с этим эффектом.

Ранее ученые выяснили, что активация связанных с жиром клеток мозга сможет продлить жизнь людям на 7%.