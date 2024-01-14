Плавание в холодной воде и экстракт корицы помогают снизить уровень сахара

Плавание в холодной воде и прием экстракта корицы могут значительно понизить уровень сахара в крови при диабете. Это показало исследование, опубликовано в журнале Nutrition & Diabetes.

Доказано, что тренировки с отягощениями могут повысить чувствительность к инсулину, снизить уровень глюкозы у людей с диабетом, а также улучшить проникновение глюкозы в клетки.

В новой работе ученые провели эксперимент на крысах в возрасте от 8 до 10 недель, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров. Их разделили на семь групп по 13 особей. В одной из них животные жили как обычно и служили группой сравнения. В других крысы в течение восьми недель получали экстракт корицы или лекарства от диабета, плавали в холодной (5°C) или теплой (35°C) воде. Ученые протестировали различные комбинации вмешательств.

Плавание в холодной воде в сочетании с употреблением корицы заметно снизило уровень глюкозы в крови у крыс с диабетом, улучшило транспорт сахара в организме и повысило чувствительность к инсулину. Эти улучшения сопровождались уменьшением выработки белков TBC1D1 и TBC1D4, которые тесно связаны с пониженной чувствительностью к инсулину.

Ученые считают, что прием экстракта корицы в сочетании с плаванием в холодной воде может быть эффективным дополнением к стандартной терапии.

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