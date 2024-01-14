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Назван фактор, который может повышать риск развития предрака крови на 73%

Blood Advances: ожирение связано с повышением риска предрака крови на 73%

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Ожирение может повышать риск моноклональной гаммопатии неясного генеза — состояния, которое часто предшествует развитию рака крови. Это показало исследование, опубликовано в журнале Blood Advances.

Множественная миелома — это рак плазматических клеток крови, типа лейкоцитов, которые производят антитела для борьбы с инфекциями. Ей часто предшествует моноклональная гаммопатия неясного генеза (МГНГ). Это состояние сопровождается накоплением аномального белка, продуцируемого плазматическими клетками. Обычно МГНГ протекает бессимптомно.

В новом исследовании с участием 2628 человек из США ученые выяснили, что МГНГ на 73% чаще встречается у людей с ожирением. Эта ассоциация оставалась неизменной при учете физической активности, но очень активные люди (бег 45–60 минут в день или более либо эквивалентные нагрузки ) с меньшей вероятностью имели МГНГ. Курение, напротив, повышало риск развития МГНГ.

Ученые отметили, что их выводы не доказывают наличие причинно-следственной связи. Также они не изучали механизмы, которы могли бы объяснить их результаты. Кроме того, наличие ожирения определяли только по соотношению роста и веса, которое не отражает долю жира и мышечной массы.

«Прежде чем мы сможем разработать эффективные профилактические стратегии здоровья для снижения риска серьезных заболеваний, включая множественную миелому, нам необходимо лучше понять взаимосвязь между МГНГ и потенциально модифицируемыми факторами риска, например, ожирением», — заключили авторы.

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