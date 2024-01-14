Ученые разработали первую модель конъюнктивы человека

Ученые из института Хубрехта в Нидерландах создали первую модель конъюнктивы человека. Органоидную модель можно использовать для тестирования лекарств от нескольких заболеваний, поражающих конъюнктиву. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Конъюнктива — это ткань, покрывающая белок глаза и внутреннюю поверхность век. Она выполняет защитную, увлажняющую, и барьерную функции, а также участвует в секреции слез.

Чтобы получить более полное представление о составе и функционировании этой ткани, ученые использовали клетки человеческой конъюнктивы и вырастили из них трехмерные структуры. Они называются органоидами. Исследователи отметили, что ранее подходящих для тщательного изучения моделей конъюнктивы не разрабатывалось.

С помощью новой разработки ученым удалось выяснить, как конъюнктива участвует в производстве слез. Оказалось, что слизистая оболочка вырабатывает не только жидкость, но и особые антимикробные компоненты, способные бороться с патогенами. В ходе эксперимента, основанного на имитации аллергической реакции, выяснилось, что при аллергии производится больше слез и антимикробных веществ.

Кроме того, в ходе исследований ученые обнаружили в структуре органоида новый тип клеток — пучковые клетки. Оказалось, что их количество увеличивается в условиях аллергической реакции.

Исследователи добавили, что органоидная модель открывает новые возможности для исследования заболеваний, поражающих конъюнктиву. Также разработка подходит для тестирования лекарств от аллергии или синдрома сухого глаза.

Ранее было обнаружено, что по глазам можно определить улучшение умственных способностей.