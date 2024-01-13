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Ученые заявили о пока неизвестных причинах, вызвавших рекордно жаркую погоду в 2023 году

AFP: экстремальные климатические явления связаны с новыми глобальными процессами

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NASA

Минувший 2023 год оказался самым жарким в истории наблюдений. Аномально высокие температуры во всем мире намекают на существование неких новых процессов, которые пока не открыты, но уже происходят. Об этом главный климатолог NASA Гэвин Шмидт рассказал агентству Agence France-Presse (AFP), сообщает Phys.org.

Специалист отметил, что 2023 год не просто установил новые температурные максимумы, а побил предыдущие рекордные показатели с небывалым отрывом. Отчасти это обусловлено влиянием явления Эль-Ниньо, при котором центральная часть Тихого океана становится теплее. Свой вклад внесли и антропогенные выбросы парниковых газов. Однако ученые пока не могут понять, почему температуры пошли вверх резко, а не плавно.

По словам Гэвина Шмидта, картина выглядит так, словно в ней есть некий скрытый фактор, который еще не удалось объяснить.

Специалисты уже выдвигают различные гипотезы — от необычайно сильного воздействия Эль-Ниньо до нарушения энергетического баланса Земли. Однако ни одна из них пока не может убедительно охарактеризовать происходящее.

Эксперт добавил, что 2024 год покажет, идет ли речь о некой аномалии или о появлении новых систематических факторов.

Ранее климатологи признали 2023 год самым жарким в истории цивилизации.

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