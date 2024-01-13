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Ученые назвали фактор риска плохого кровоснабжения мозга

Daily Mail: рубашка может ухудшить здоровье глаз, а юбка — вызвать боль в спине

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Shutterstock

Качественные исследования показывают, что юбка-карандаш может спровоцировать боль в спине, неправильно подобранная рубашка — ухудшить зрение, бюстгальтер может вызвать похожие на сердечный приступ симптомы, а компрессионная одежда повышает риск инфаркта. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование, опубликованное в журнале Neuroradiology, показало, что ношение галстука может ухудшить кровоснабжение мозга. В эксперименте ученые разделили 30 здоровых мужчин на две группы: одни носили галстуки, вторые — нет. МРТ-сканирование показало, что кровоток снижается на 7,5% при ношении галстука: он сдавливает яремную вену и сонную артерию.

Другое исследование, опубликованное в BMJ, показало, что ношение слишком тугого галстука может повысить внутриглазное давление. Это приводит к повреждению зрительного нерва и потенциально может ухудшить зрение. Также американские исследователи обнаружили, что 67% мужчин носят рубашки с воротниками, слишком маленькими для их шеи, что немного искажает их зрение. Поэтому важно носить рубашки по размеру: между шеей и воротником должен легко помещаться палец.

У женщин юбки-карандаши, ограничивающие движение ног во время ходьбы, повышают давление в пояснице. Это может привести к боли в спине и бедре, особенно в сочетании с каблуками. Поэтому лучше выбирать юбки с разрезом или из эластичной ткани. Кроме того, ношение бюстгальтера не по размеру может привести к воспалению хрящей в ребрах, что ощущается как острая боль в передней части груди, которую некоторые принимают за сердечный приступ.

Плотная компрессионная одежда предназначена для улучшения кровотока, но может быть опасна для пожилых людей с факторами риска. Опубликованное в «Journal of Science and Medicine in Sport» исследование показало, что люди старше 60 лет с гипертонией, ожирением или диабетом пробегают на 9% меньшее расстоянии в плотной одежде. Кроме того, эксперимент ученых из Университета Наварры показал, что жесткая спортивная одежда чрезмерно повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений у людей в возрасте 60 лет, увеличивая риск сердечного приступа.

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