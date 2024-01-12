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Антибиотики оказались не единственной причиной появления супербактерий

LanMic: устойчивость кишечной палочки к антибиотикам доходит до 92,9%

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NIAID

Группа ученых из Норвегии и Великобритании изучила причины возникновения бактерий со множественной резистентностью (устойчивостью) к лекарственным препаратам, также известных как супербактерии. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancete Microbe (LanMic).

Специалисты сравнили более 700 образцов кишечной палочки E. coli с 5 тыс. ранее секвенированных экземпляров. Согласно их выводам, широкое применение антибиотиков действительно приводит к увеличению устойчивых к лечению микробов, но далеко не всегда. Результаты зависят как от вида лекарства, так и от генетического состава самих бактерий.
Уровень резистентности кишечной палочки к препаратам также варьируется во всем мире, составляя от 8,4% до 92,9% в зависимости от страны.

Анализ данных за почти 20 лет показал, что использование антибиотиков класса непенициллиновых бета-лактамов в Великобритании привело к росту заболеваемости устойчивыми штаммами E. coli в три-пять раз по сравнению с Норвегией, где эти лекарства не использовали так широко.

Однако также выяснилось, что чаще всего в Великобритании назначали антибиотик триметоприм, но его применение не привело к более высоким уровням резистентности болезнетворных бактерий.

Ученые добавили, что необходимо продолжать исследования генома кишечной палочки и других патогенов, чтобы полностью оценить совокупное влияние различных факторов на супербактерии.

Ранее выяснилось, что дезинфицирующие средства с хлором почти безвредны против распространенной супербактерии.

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