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Установлено, какие шутки больше нравятся мужчинам и женщинам

Humor: мужчины и женщины любят разные шутки из-за разного отношения к миру

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Психологи из Оксфордского университета выяснили, что мужчинам больше нравятся визуальные шутки и фарс больше, чем женщинам. Вторые отдают предпочтение шуткам о политике и семейных отношениях. Результаты исследования были опубликованы в журнале Humor.

В работе приняли участие 3 тыс. человек, посетивших выставку опубликованных в журналах в период с 1930 по 2010 год карикатур. Всего было представлено 19 пар изображений. Участники должны были назвать наиболее им понравившиеся картины.

Оказалось, что мужчины оценили фарсовые карикатуры, например падение банок с краской на хорошо одетых людей на улице, выше, чем женщины. Однако шутки о семейной жизни и политических проблемах им показались неинтересными.

«Кажется, женщины могут быть более глубокими и предпочитают более тонкие шутки об отношениях и о том, как взаимодействуют люди. Результаты можно объяснить тем, что женщины обычно проводят больше времени за обсуждением социальных отношений, в то время как мужчины больше сближаются за счет подшучивания и попыток рассмешить друг друга. Женщины более рефлексивно относятся к миру и анализируют его, мужчины же, как правило, более поверхностные», — объяснили ученые.

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