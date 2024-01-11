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Astrobotic восстановила связь с лунным модулем Peregrine

Специалисты Astrobotic установили связь с инструментами лунного модуля Peregrine

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ulalaunch/X

Специалисты компании Astrobotic установили связь со всеми инструментами лунного аппарата Peregrine. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы благополучно получили данные от всех девяти инструментов, которые могут коммуницировать с лендером», — уточнили в компании.

В сообщении отметили, что 10 инструментов, которым необходима энергия, заряжены, еще 10 единиц груза «остаются пассивными».

Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine отправился в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. Примерно через восемь часов стало известно, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце. Также обнаружилась утечка топлива. Эти факторы делают невозможной мягкую посадку модуля на Луну.

На борту Peregrine пять научных инструментов НАСА, а также разработки частных американских компаний и вузов, ритуальный груз.

До этого землянам впервые стала доступна отправка посылок на Луну.

Ранее космонавты РФ вышли в открытый космос для отключения неисправного радиатора.

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