Запущен самый масштабный проект по поиску внеземного разума

Альянс Института поиска внеземного разума SETI, инициатива Breakthrough Listen и Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) США объявили о запуске нового масштабного проекта COSMIC (Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster или «Совместный мультирежимный интерферометрический кластер с открытым кодом»). Он призван в сотни и тысячи раз расширить сферу поиска следов внеземных цивилизаций. Статья опубликована в научном журнале The Astronomical Journal (TANJ).

COSMIC будет использовать систему из 27 радиотелескопов Very Large Array (VLA), расположенную в американском штате Нью-Мексико.

В отличие от предыдущих исследований SETI, охватывавших лишь несколько тысяч звезд, VLA сможет прослушивать радиосигналы в сотнях тысяч и даже в миллионах звездных систем на частотах от 0,75 до 50 гигагерц (ГГц). Это позволит покрыть поиском 80% всего неба, что на несколько порядков больше, чем все предыдущие изыскания SETI вместе взятые.

Проект COSMIC получит доступ к обработке зафиксированных сигналов в реальном времени. Сегодня этот процесс может занимать недели и месяцы, даже если в ходе мониторинга было замечено что-то интересное. Кроме того, антенны VLA способны фиксировать радиопередачи длительностью до наносекунд, что повышает шансы поймать инопланетную волну.

В качестве испытания системы COSMIC команда прослушивала передачу данных на частоте 8,4 ГГц с космического корабля NASA «Вояджер-1», который в настоящее время находится примерно в 159 астрономических единицах (23,8 млрд километров) от Земли.

По словам представителей инициативы, COSMIC станет крупнейшим начинанием по поиску разумных инопланетян в истории.

Ранее астрономы расширили сферу поиска внеземных цивилизаций.