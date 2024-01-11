Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Палеонтологи нашли древнейшую в мире окаменевшую кожу

CurBio: эпидермис из палеозоя оказался на 21 млн лет старше предыдущих образцов

close
100%
cell.com

Международная группа ученых из Цзилиньского университета в Китае и Оклахомского университета в США обнаружила самый старый образец окаменевшей кожи из известных науке. Находка относится к эпохе палеозоя и принадлежала одной из ранних рептилий, живших около 289 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

По словам палеонтологов, изученная ими окаменелость на 21 млн лет старше любых аналогичных экземпляров. Она представляет собой эпидермис (верхний слой кожи) наземного животного и больше всего напоминает шкуру крокодила.

Образец был найден в системе известняковых пещер Ричардс Спур в американском штате Оклахома.

Ученые отметили, что кожа и другие мягкие ткани редко успевают окаменеть, однако в этом случае покровы тела сохранились благодаря особенностям пещеры, куда просачивались нефть и различные смолы. Эти вещества сработали как консерванты.

По словам исследователей, их открытие поможет лучше понять историю эволюции кожи наземных позвоночных животных, благодаря которой в конечном итоге появились перья у птиц и волосяной покров у млекопитающих.

Ранее в Великобритании нашли гигантский череп древнего морского монстра.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами