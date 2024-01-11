Стало известно, может ли рождение детей сделать человека счастливее

Родительство не является непосредственной причиной счастья, однако оно приносит глубокое чувство удовлетворения, отличающееся от привычного. Об этом Труди Михан и Джоланта Берк, преподаватели из Центра позитивной психологии при Королевском колледже хирургов Ирланди, рассказали The Conversation.

Существует мнение о том, что рождение детей является ключом к счастью. Одновременно с этим люди, у которых нет детей, могут считаться нереализованными в жизни. Эксперты объяснили, что такие утверждения ошибочны. Исследования с участием бездетных (добровольно) женщин показали, что у них хорошо развито чувство идентичности — ощущение собственной уникальности и цельности.

Такие женщины не чувствуют себя ограниченными своей ролью в семье. Также они часто сообщают о большей свободе действий и улучшенном контроле над своим телом, жизнью и будущим. Женщины, у которых нет детей, также отмечают, что они финансово стабильны. Тем не менее, высокий социально-экономический статус не является обязательным условием для ощущения счастья без детей.

Женщины и мужчины, у которых нет детей, также в среднем испытывают меньший стресс и сообщают о большей удовлетворенности своим браком.

Эксперты отметили, что изначально многие родители действительно испытывают временное ухудшение физического и психического самочувствия после рождения ребенка. Это связано со снижением способности к удовлетворению многих базовых потребностей, таких как сон, правильное питание и встречи с друзьями. Также гетеросексуальные женщины по сравнению с мужчинами сообщают о более сильном ощущении несчастья, когда они становятся родителями. Это может быть связано с тем, что бремя заботы о детях, как правило, ложится на женщин.

Тем не менее, опыт материнства и отцовства способствует появлению чувства глубокого благополучия, называемой эвдемоническим благополучием. Оно основано на осознании проживания достойной, нравственной жизни. Для женщин появление ощущения эвдемонического благополучия также зависит от того, насколько сбалансированы родительские обязанности с их партнером.

Кроме того, отмечается, что наличие семейной и социальной поддержки молодых семей, активное участие обоих родителей в жизни детей могут компенсировать первичный психологический стресс после рождения ребенка.

Ранее была обнаружена связь между недосыпанием и ощущением несчастья.