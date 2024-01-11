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Врачи рассказали, как выгнать из тела лишнюю воду

Healhday: выгнать лишнюю воду после праздников поможет сокращение углеводов

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Минимизация соли и углеводов в рационе, употребление достаточного количества белка и воды, а также некоторые пищевые добавки помогут избавиться от килограммов, набранных в праздники. Об этом эксперты рассказали Healthday.

Человек на 60% состоит из воды, и в норме она проникает в артерии, вены, ткани и клетки по всему организму, а затем выводится почками. Но иногда вода задерживается в пространстве между клетками, а также в зоне жировой ткани. На избавление от нее требуется около двух дней.

Во-первых, следует уменьшить потребление соли: меньше солить пищу и не употреблять полуфабрикаты, фастфуд и соленья. Натуральные продукты, — овощи, семена и орехи, — содержат мало соли, поэтому стоит сосредоточиться на них.

Во-вторых, нужно пить больше воды: она помогает почкам выводить лишнюю воду и соль из организма: тело удерживает воду в условиях недостатка питья, чтобы предотвратить обезвоживание.

В-третьих, стоит сократить потребление углеводов, например, макарон и риса. Углеводы заставляют организм накапливать молекулы гликогена, на каждый грамм которого приходится три грамма воды. Стоит заменить продукты с высоким содержанием углеводов на продукты, богатые белком: яйца, сою, нежирное мясо и рыбу.

Дополнительный прием витамина B6 и магния может помочь избавить от лишней воды, отеков ног и вздутия живота, однако нужно проконсультироваться с врачом. Обращение к врачу обязательно, если отек появился в необычном месте или резко увеличился вес, так как это может быть признаком хронического заболевания сердца или почек. Отсутствие лечения часто опасно для жизни. У женщин отеки могут быть связаны с фазой менструального цикла: в этом случае нужно просто подождать или обратиться к гинекологу.

Упражнения — еще один способ избавиться от лишней воды за счет потения и сжигания гликогена. При этом важно достаточно пить во время и после тренировки. Кроме того, длительное сидение также может привести к скоплению воды в организме и отекам рук и ног. Поэтому лучше заменить его на прогулку или тренировку.

Ранее эксперт рассказал об ошибке, которая замедляет рост мышц.

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