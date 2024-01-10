Ученые нашли объяснение, почему люди укачивают младенцев левой рукой

Ученые из Норвежского университета науки и технологий установили, что большинство людей предпочитают укачивать ребенка на сгибе левой руки. Исследования были опубликованы в журнале Infancy.

В работе приняли участие 765 участников. Независимо от того, умеют ли держать ребенка на руках, 75% участников инстинктивно используют недоминирующую руку, чтобы укачивать ребенка.

Согласно одной из теорий, большинство людей укачивают ребенка слева, чтобы он мог лучше слышать сердцебиение взрослого, успокаиваясь таким образом. Кроме того, левым ухом люди быстрее воспринимают информацию, поэтому, держа ребенка слева, можно быстрее узнать его эмоциональное состояние.

Однако ученые склоняются ко второй теории, согласно которой обнаруженная закономерность может быть объяснена удобством сохранения доминирующей руки свободной для многозадачности во время удержания ребенка.

Однако по мере того, как дети становятся больше и тяжелее, большинство людей склонны носить их, используя свою доминирующую и более сильную руку.

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