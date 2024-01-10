Установлено, как богатство влияет на бедных

Психологи из Калифорнийского университета (США) установили, что те люди, которые родились бедными и только потом стали богатыми, менее эмпатичны к проблемам бедного населения, че те, кто изначально родился в обеспеченной семье. Результаты работы были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science (SPP).

Однако принято считать обратное — люди, заработавшие состояние с нуля самостоятельно и, которые испытали и преодолели аналогичные трудности, понимают и больше заботятся о бедных. В этой научной работе приняли участие более 2 тыс. человек, часть из которых добилась успеха самостоятельно, а другая часть родилась в обеспеченной семье.

Участники были набраны с помощью онлайн-платформ, всего было проведено три эксперимента. Все они подразумевали различные психологические опросники, в том числе анкету оценки восприятия этих двух групп и опросник для оценки отношения к бедным.

Суммированные результаты показали, что общественные ожидания относительно отношения богатых людей к бедным часто ошибочны. Люди в целом воспринимают тех, кто разбогател, как более сочувствующих бедным, чем тех, кто родился в достатке. Однако последующие исследования опровергли это убеждение, показав, что ставшие богатыми на самом деле проявляют меньше сочувствия и поддержки перераспределению богатства.

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