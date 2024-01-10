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В теле умершей при родах древнеегипетской девушки нашли обезглавленного младенца

Arkeonews: в теле умершей при родах девушки нашли обезглавленного младенца

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Francine Margolis, David R. Hunt

Исследование останков мумии девочки-подростка показало, что она погибла во время родов, причем один из близнецов был обезглавлен в процессе. Об этом сообщает Arkeonews.

В 1908 году на кладбище Эль-Багават в египетском оазисе Харга была обнаружена мумия девочки-подростка возрастом 14-17 лет. Ее нашли с плодом и плацентой между ног, что позволяет сделать вывод о смерти при родах, после которой ее мумифицировали с помощью большого количества соли более 1500 лет назад.

В новой работе ученые использовали компьютерную томографию, чтобы точнее определить осложнения беременности. Сканирование выявило второй плод в грудной полости женщины. Возможно, бальзамировщики не знали о том, что она была беременна двойней, либо неродившийся близнец мог переместиться из матки в грудь, когда разрушилась диафрагма, отделяющая брюшную полость от грудной.

Кроме того, у младенца между ног женщины не было головы, ее обнаружили в тазу матери. Это означает, что плод был обезглавлен во время родов. Травматическое обезглавливание — редкое осложнения тазового предлежания, при котором плод выходит ногами вперед.

Ранее в удивительно сохранившейся китайской гробнице нашли особый календарь.

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