Климатологи признали 2023 год самым жарким в истории цивилизации

В 2023 году Земля установила новый тепловой рекорд, побив результаты 2016 года. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные ученых службы Copernicus Европейского климатического агентства.

По подсчетам специалистов, глобальная средняя температура в прошлом году составила 14,98 °C. Это примерно на 0,6 °C выше предыдущего максимума, зафиксированного семь лет назад.

«Рекордно высокие температуры держались несколько месяцев подряд: июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Не просто необычайно жаркий месяц или сезон, а более полугода исключительно теплой погоды», — отметила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Исследователи подчеркнули, что в 2023 году средняя температура на нашей планете была на 1,48 °C выше значений доиндустриальной эпохи, которые служат ориентиром для оценки климатической угрозы.

По словам ученых, подавляющая часть (1,3 °C из 1,48 °C) превышения оказалась обусловлена сжиганием углеводородного топлива, еще 0,1 °C — потеплением Тихого океана из-за явления Эль-Ниньо, а оставшиеся 0,08 °C — менее значимыми причинами.

Климатологи из Центра климатических исследований Вудвелла в США прокомментировали информацию коллег, отметив, что последний раз на Земле подобные глобальные среднегодовые температуры могли наблюдаться около 125 тыс. лет назад, когда человечество находилось на первобытной стадии развития.

В службе Copernicus считают, что наступивший 2024 год с очень высокой вероятностью окажется еще жарче, чем 2023-й. Саманта Берджесс допустила, что глобальный порог потепления в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем будет временно преодолен до конца января этого года.

Ранее ученые допустили потепление климата на Земле на 8 °C.