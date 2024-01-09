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У американского лунного модуля выявили проблемы с двигателем

Снимок с американского лунного модуля Peregrine указал на проблемы с двигателем

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astrobotic.com

Первое изображение, полученное от американского лунного посадочного модуля Peregrine после запуска 8 января, подтверждает технические неполадки, связанные с его силовой установкой. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила компания Astrobotic, камера, установленная на верхней площадке модуля, показала поврежденную многослойную изоляцию на переднем плане. Это подтверждает предположение о проблемах с силовой установкой.

Ранее компания сообщала о неисправности, которая мешает модулю занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце из-за аномальной работы двигательной установки. Astrobotic выразила опасение, что это может повлиять на возможность мягкой посадки на Луну.

Модуль Peregrine был отправлен на Луну компанией United Launch Alliance в рамках будущих миссий НАСА для доставки коммерческих грузов.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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