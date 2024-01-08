У лунного модуля Peregrine произошла проблема в двигательной установке

Американский частный лунный модуль Peregrine, запущенный на ракете-носителе Vulcan Centaur, начал терять топливо. Об этом сообщила компания Astrobotic в соцсети Х (бывшая Twitter).

Согласно сообщению, произошла проблема в двигательной установке. Специалисты пытаются стабилизировать уровень утечки, однако отмечается, что приоритетом сейчас является максимально возможный сбор научных сведений и данных о полете.

Как указали в Astrobotic, сейчас ведется оценка возможных альтернативных вариантов миссии модуля.

8 января американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету Vulcan, которая должна была доставить к Луне важные грузы, в том числе посадочный модуль Peregrine.

По расчетам специалистов, Peregrine должна была достигнуть Луны 23 февраля. Предполагалось, что в случае успеха Vulcan может стать заменой ракеты компании Atlas V, которая в последние годы использовалась в качестве основного носителя для доставки грузов.

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