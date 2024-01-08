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Американская компания запустила ракету к Луне

Американская компания ULA запустила к Луне ракету с посадочным модулем Peregrine

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ulalaunch/X

Американская компания United Launch Alliance (ULA) успешно запустила ракету Vulcan, она должна доставить к Луне важные грузы, в том числе посадочный модуль Peregrine. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Согласно эфиру, первый сертификационный полет с новейшей ракетой начался в 02:18 по местному времени (10:18 мск). Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

По словам ведущих на трансляции, Vulcan должна доставить к естественному спутнику Земли посадочный модуль Peregrine, который был разработан компанией Astrobotic для будущих миссий NASA.

Ожидается, что в будущем модуль будет использоваться американским космическим агентством в том числе для доставки коммерческих грузов. По данным ULA, на борту космического аппарата находится и коммерческий груз, который также планируется доставить на поверхность Луны.

По расчетам специалистов, Peregrine должна достигнуть Луны 23 февраля. В случае успеха Vulcan может в будущем стать заменой ракеты компании Atlas V, которая в последние годы использовалась в качестве основного носителя для доставки грузов.

Ранее японская компания показала корабль для посадки на Луну.

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