В России клонировали арктическую княженику

Ученые Тимирязевской академии и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН регистрируют патент на посадочный материал арктической княженики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии.
«Микроклоны арктической княженики — результат многолетних совместных исследований», — уточнили в сообщении.
В академии пояснили, что в материале княженики содержание вторичных метаболитов — веществ, которые оказывают благоприятное действие на иммунную систему человека, — повышено. Разработанная российскими учеными технология позволяет управлять процессом накопления ценных веществ на этапе прорастания. В пресс-службе обратили внимание, что этого удалось достичь в результате «элиситации клеточных культур» химическими соединениями.
Новую технологию собираются использовать в фармацевтике. Сейчас из ягод княженики варят варенье, а листья используют в составе целебных травяных сборов.
До этого в Роспотребнадзоре перечислили болезни, которые угрожают россиянам в межсезонье.
Ранее были названы самые популярные методы народной медицины у россиян.