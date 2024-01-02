В России клонировали арктическую княженику

Ученые Тимирязевской академии и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН регистрируют патент на посадочный материал арктической княженики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии.

«Микроклоны арктической княженики — результат многолетних совместных исследований», — уточнили в сообщении.

В академии пояснили, что в материале княженики содержание вторичных метаболитов — веществ, которые оказывают благоприятное действие на иммунную систему человека, — повышено. Разработанная российскими учеными технология позволяет управлять процессом накопления ценных веществ на этапе прорастания. В пресс-службе обратили внимание, что этого удалось достичь в результате «элиситации клеточных культур» химическими соединениями.

Новую технологию собираются использовать в фармацевтике. Сейчас из ягод княженики варят варенье, а листья используют в составе целебных травяных сборов.

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