Российские врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

В день стоит съедать не больше пяти мандаринов, так как иначе может развиться аллергия. Также стоит быть аккуратнее с цитрусами при заболеваниях ЖКТ и сахарном диабете. Об этом рассказали специалисты областной клинической больницы на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам врачей, мандарины обладают противоопухолевым действием, антистрессовым эффектом и даже могут замедлять старение. Также они могут защищать клетки от повреждения свободными радикалами — высокоактивными молекулами, легко вступающими в химические реакции. Стоит быть аккуратнее с мандаринами при заболеваниях ЖКТ и не есть их натощак, а также людям с сахарным диабетом, так как фрукты содержат сахара. Кроме того, употребление цитрусов в больших количествах может спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому важно соблюдать меру.

«Два больших фрукта в день – хорошее дополнение к основному рациону. Поэтому в сезон цитрусовых четыре-пять мандаринов принесут пользу. Выбирайте плоды с кожурой яркого цвета, ровно окрашенные, без пятен. Не забывайте мыть мандарины в теплой воде с мылом», – пишут врачи.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты для праздничного стола помогут замедлить старение.