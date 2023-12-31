проект

>

Российские врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

Областная клиническая больница Иваново: мандарины могут спровоцировать аллергию

close
100%
Freepik

В день стоит съедать не больше пяти мандаринов, так как иначе может развиться аллергия. Также стоит быть аккуратнее с цитрусами при заболеваниях ЖКТ и сахарном диабете. Об этом рассказали специалисты областной клинической больницы на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам врачей, мандарины обладают противоопухолевым действием, антистрессовым эффектом и даже могут замедлять старение. Также они могут защищать клетки от повреждения свободными радикалами — высокоактивными молекулами, легко вступающими в химические реакции. Стоит быть аккуратнее с мандаринами при заболеваниях ЖКТ и не есть их натощак, а также людям с сахарным диабетом, так как фрукты содержат сахара. Кроме того, употребление цитрусов в больших количествах может спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому важно соблюдать меру.

«Два больших фрукта в день – хорошее дополнение к основному рациону. Поэтому в сезон цитрусовых четыре-пять мандаринов принесут пользу. Выбирайте плоды с кожурой яркого цвета, ровно окрашенные, без пятен. Не забывайте мыть мандарины в теплой воде с мылом», – пишут врачи.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты для праздничного стола помогут замедлить старение.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами