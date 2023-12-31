Установлено, какой партнер необходим женщинам для хороших отношений

Психологи из Лондонского Университета Метрополитена установили, что женщины с более молодыми партнерами-мужчинами имеют более полноценные романтические отношения. Результаты работы были опубликованы в журнале Sexual and Relationship Therapy.

В исследовании приняли участие 17 женщин, чьи партнеры были младше на 7-10 лет, и 7 женщин, которые встречались с ровесниками. Все они прошли оценку эмоционального интеллекта, сексуальной самоэффективности и субъективного счастья, затем полученные данные сравнились между двумя группами.

Результаты показали, что участница из первой группы набрали более высокие баллы по всем трем аспектам, что позволяет предположить, что их романтические отношения более полноценные. По словам авторов работы, такие результаты рушат традиционные представления об успешных отношениях. В будущих исследования психологи постараются выяснить, чем обусловлена выявленная взаимосвязь между возрастом мужчины и успешностью отношений с точки зрения женщины.

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