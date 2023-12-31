проект

>

Названо заболевание эндокринной системы, которое повышает риск когнитивных расстройств

JAMA: избыточное количество гормонов щитовидки повышает риски развития слабоумия

close
100%
Depositphotos

Ученые из Мичиганского университета установили, что у пожилых людей воздействие низкого уровня тиреотропина при эндогенном или экзогенном тиреотоксикозе связано с повышенным риском возникновения когнитивных расстройств. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Тиреотоксикоз — клинический синдром, возникающий при повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы. Избыток этих гормонов влияет на функционирование различных органов и систем. Больные жалуются на сухую кожу, ломкость волос, одутловатость лица, может наблюдаться мелкий тремор век, пальцев и даже всего тела. Возникают небольшие колебания температуры, повышенная нервная возбудимость, потливость, чувство жара, суетливость.

В исследование были включены 65 тыс. пациентов в возрасте 65 лет и старше. Авторы обнаружили, что частота возникновения когнитивных расстройств составила 11% и 6,4% к возрасту 75 лет у пациентов, подвергшихся и не подвергшихся воздействию тиреотоксикоза. Во всех возрастных группах тиреотоксикоз от всех причин был связан с риском возникновения различных когнитивных расстройств

«Повышенный риск когнитивных расстройств является одним из потенциальных негативных последствий избытка гормонов щитовидной железы, распространенного следствия лечения гормонами щитовидной железы», — отметили авторы.

Ранее ученые нашли препарат, снижающий частоту сердечно-сосудистых осложнений.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами