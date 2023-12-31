Названо заболевание эндокринной системы, которое повышает риск когнитивных расстройств

Ученые из Мичиганского университета установили, что у пожилых людей воздействие низкого уровня тиреотропина при эндогенном или экзогенном тиреотоксикозе связано с повышенным риском возникновения когнитивных расстройств. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Тиреотоксикоз — клинический синдром, возникающий при повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы. Избыток этих гормонов влияет на функционирование различных органов и систем. Больные жалуются на сухую кожу, ломкость волос, одутловатость лица, может наблюдаться мелкий тремор век, пальцев и даже всего тела. Возникают небольшие колебания температуры, повышенная нервная возбудимость, потливость, чувство жара, суетливость.

В исследование были включены 65 тыс. пациентов в возрасте 65 лет и старше. Авторы обнаружили, что частота возникновения когнитивных расстройств составила 11% и 6,4% к возрасту 75 лет у пациентов, подвергшихся и не подвергшихся воздействию тиреотоксикоза. Во всех возрастных группах тиреотоксикоз от всех причин был связан с риском возникновения различных когнитивных расстройств

«Повышенный риск когнитивных расстройств является одним из потенциальных негативных последствий избытка гормонов щитовидной железы, распространенного следствия лечения гормонами щитовидной железы», — отметили авторы.

Ранее ученые нашли препарат, снижающий частоту сердечно-сосудистых осложнений.